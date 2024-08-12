18 جنيها للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كلا من الطماطم والفلفل الرومي البلد والخيار البلدي والصوب، بينما تراجعت أسعار البصل الأبيض والكوسة والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل الأحمر بين 3 و 6 جنيهات.

البصل الأبيض بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و22 جنيها، بتراجع 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و 5 جنيهات، بتراجع 250 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 ، 8 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الملوخية بين 4.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 18 و 32 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 18 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 12 و 18 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و17 جنيها.

تفاح مصري بين 20 و30 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.