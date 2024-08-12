إعلان

BBC

أسعار الدواجن اليوم الاثنين تواصل الانخفاض في الأسواق (موقع رسمي)

10:21 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.72 جنيه، بتراجع 4.7 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 83.18 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.76 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الحية سعر كيلو الدواجن أسعار الدواجن البلدي أسعار الدواجن البيضاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

* التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية لطلاب تنسيق المرحلة الأولى
* أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟