زيادة 80 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار البن بالأسواق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت مصادر بشعبة المواد الغذائية، عن زيادات جديدة في أسعار البن بداية من اليوم السبت 10-8-2024 بواقع 80 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

وسجل كيلو البن السادة الفاتح والغامق والوسط زيادة بنحو 80 جنيها من مستوى الـ 500 جنيه للكيلو إلى 580 جنيهًا.

وأوضحت المصادر، أن زيادة أسعار البن في الأسواق جاءت نتيجة زيادة سعره في البورصات العالمية بعد تعرض المحاصيل الزراعية للتلف بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار.

ووفقًا لقوائم الأسعار الجديدة المرسلة من الشركات إلى التجار، جاءت الأسعار كالتالي:-

- سعر كيلو البن سادة فاتح نحو 580 جنيهًا.

- سعر كيلو البن محوج فاتح نحو 700 جنيه.

- سعر كيلو البن محوج دوبل فاتح نحو 840 جنيهًا.

- سعر كيلو البن محوج سوبر نحو 880 جنيهًا.



