‎وزير قطاع الأعمال يزور شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

كتبت- أمنية عاصم:

‎ زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، حيث كانت في استقباله الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

‎ ووفق بيان من الوزارة اليوم السبت، عقد شيمي لقاء مع محافظ البحيرة تناول عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وموقف مشروعات الشركات التابعة بالمحافظة خاصة في قطاع الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، واللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

كما التقى الوزير عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأجرى حوارا مع النواب شهد تبادلا للرؤى والأفكار حول الموضوعات ذات الصلة بالشركات التابعة في نطاق محافظة البحيرة، وموقف مستجدات تنفيذ خطط التطوير بشركتي صباغي البيضا والحرير الصناعي بكفر الدوار في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا الحرص على تحقيق التواصل المستمر والفعال مع نواب البرلمان وتعزيز التواصل المجتمعي.