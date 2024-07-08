"كسبت الذهب".. ارتفاع ملحوظ لمبيعات الفضة بعد زيادتها بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود نجم الدين رئيس مؤسسة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة الخام إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات الفضة خلال الأيام الحالية، خاصة في ظل ما شهدته من ارتفاعات قياسية في أسعارها خلال الفترة الماضية.

وأوضح نجم الدين في بيان اليوم الاثنين، أن الفضة أصبحت وعاء إدخاريا مثل الذهب. وقال إن سعر الذهب يتوقف على ثلاثة عوامل وهي أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة لقوى العرض والطلب، مرجعا ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية إلى ارتفاع أسعاره عالميًا.

وصعد سعر الفضة خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 16.9%، لتتفوق على الذهب، حسبما ذكر تقرير من جولد بيليون أمس الأحد.

وجاءت هذه زيادة الفضة في الوقت الذي حقق الذهب خسارة طفيفة عن نفس الفترة، حسب تقرير جولد بيليون.

ووفق تقرير جولد بيليون أمس، فإنه بالمقارنة يتضح أن من ادخر أمواله في الفضة منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية النصف الأول من العام يكون قد حقق ربح بنسبة أعلى من 16% حسب نوع الفضة التي قام بشرائها، بينما في المقابل نجد أن من وضع أمواله في الذهب خلال نفس الفترة سيكون قد انخفضت مدخراته بنسبة 0.5%.

أما بالنسبة للذهب، فتراجع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم نظرا لتراجع السعر بالبورصات العالمية، مع حركة للبيع مستقرة في السوق خلال الفترة الحالية، حسبما ذكر نجم الدين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3210 جنيهات بمنتصف التعاملات، بتراجع طفيف جنيهين، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتوقع نجم الدين، ارتفاع أسعار الذهب محليا خلال الفترة المقبلة بدافع من ارتفاع الأسعار عالميا، مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية.