غرفة تكنولوجيا المعلومات تفتح باب مشاركة الشركات بالجناح المصري لمعرض "جيتكس دبي 2024 "

كتب - علاء حجاج:

تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 44 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال دبي 2024 الذي سيعقد بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل.

وتقوم الغرفة برعاية الجناح المصري الذي سيضم نحو 20 شركة مصرية متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قال مهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " إن المشاركة بالمعرض تأتي وفقا لخطة محور "تنمية الأعمال دوليا" التي تنفذها الغرفة لمساعدة أعضائها من شركات التكنولوجيا لفتح أسواق جديدة لها والترويج لحلولها ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل في منطقة الشرق الأوسط.

أضاف أن المشاركة بالمعرض تهدف أيضا للتعرف على فرص الشراكة مع نظيراتها من شركات التكنولوجيا سواء المشاركة في المعرض أو الموجودة في منطقة الخليج العربي من خلال توفير مساحات لعقد لقاءات عمل داخل الجناح المصري .

أوضح أن قيام الغرفة بتنظيم الدورة الثالثة للجناح المصري في المعرض يأتي بناء على إبداء العديد من الشركات رغبتها بالمشاركة بمعرض " جيتكس جلوبال 2024 " وكذلك في ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الشركات المشاركة في الدورة الماضية سواء على مستوى العقود أو الاتفاقيات والشراكات التي تم إبرامها بالإضافة إلى الرغبة في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية مع عملائها في منطقة الخليج والشرق الاوسط.

قال أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" CIT " ورئيس محور تنميه الاعمال دوليا إن الجناح المصري سيضم شركات تكنولوجيا متخصصة بمجال حلول الاتصالات والحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البرمجيات، أمن المعلومات، وخدمات استشارات التكنولوجيا، وحلول المحتوى، وحلول القطاع المالي.

من المتوقع أن معرض "جيتكس جلوبال 2024 " سيضم مشاركة نحو 600 شركة عارضة ونحو 6 آلاف جهة وأكثر من 170 ألف خبير ومدير تنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 180 دولة.