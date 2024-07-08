انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في بداية التعاملات، بنحو جنيهين مقارنة بأسعاره في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2140 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2751 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3669 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 237.5 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بانخفاض 0.78%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب