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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بنهاية التعاملات

06:27 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بنهاية التعاملات، وتراجع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بأسعاره بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2388 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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