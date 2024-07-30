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رسميا.. صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 820 مليون دولار لمصر

02:09 ص الثلاثاء 30 يوليو 2024

صندوق النقد الدولي

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كتبت- منال المصري:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميا على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماعه اليوم، وفق بيان صادر له.


ويحق لمصر سحب قيمة القرض بعد الموافقة النهائية لتكون بذلك حصلت على نحو ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.


كانت مصر حصلت على الشريحة الأولى والثانية المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 في أبريل الماضي بعد انتهاء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.


وفي سبتمبر المقبل يحين موعد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لصرف شريحة بقيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 820 مليون دولار مصر
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