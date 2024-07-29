تقرير حكومي: عائدات الضرائب بلغت ثلثي إيرادات مصر في 11 شهرا

كتبت- منال المصري:

استحوذت إيرادات الضرائب على نحو 64% من إجمالي إيرادات الدولة خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2023-2024، بدعم من زيادة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة.

ووفق التقرير الشهري الصادر اليوم على موقع وزارة المالية، نمت إيرادات مصر من الضرائب على أساس سنوي 36% إلى نحو 1.44 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2023-2024، المنتهي في يونيو الماضي.

وزادت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 27% على أساس سنوي مسجلة نحو 600 مليار جنيه، خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي لتأتي في المركز الأول بحصة 41.7% من إجمالي حصيلة الضرائب.

ونمت الضريبة على الدخل بنسبة 40.7% مسجلا نحو 1.44 تريليون جنيه من زيادة إيرادات الضرائب، حيث تستحوذ على المركز الثاني بنسبة 41.6% من إجمالي الحصيلة الضريبية، وفق البيانات المنشورة.

فيما نمت إيرادات الضرائب على الممتلكات 57% على أساس سنوي مسجلة نحو 169.3 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، وتستحوذ على نسبة 11.6% من إجمالي إيرادات الدولة.

وزادت الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" 26.7% على أساس سنوي مسجلة نحو 64.7 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، وتستحوذ على 4.5% من إجمالي الحصيلة الضريبية.