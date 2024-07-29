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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

01:44 م الإثنين 29 يوليه 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2180 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3727 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2394.5 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع بنسبة 0.31%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب https://www.masrawy.com/gold#Nav-Gold

سعر الذهب الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24
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