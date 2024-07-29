الطماطم بـ12 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 14 و20 جنيها.

البصل بين 2.5 جنيه و9 جنيهات.

الكوسة بين 15 و23 جنيها.

الفاصوليا بين 22 و32 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و17 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و19 جنيها.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.