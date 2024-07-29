إعلان

BBC

أسعار البيض تنخفض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:33 ص الإثنين 29 يوليه 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.93 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 155.81 جنيه، بتراجع 7.94 جنيه.

أسعار البيض سعر كرتونة البيض سعر البيض الأبيض سعر البيض البلدي إنخفاض أسعار البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض اللحوم والأرز والزيت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

أول ميدالية مصرية.. محمد السيد يفوز ببرونزية سلاح سيف المبارزة