"كيما" تسجل أعلى زيادات رؤوس أموال في البورصة المصرية خلال يوليو

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية، أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " المدرجة بسوق المال بزيادة رؤوس أموالها خلال الأسبوع الماضي، بنحو 4 مليار جنيه، وجاء ذلك خلال جلسة الاثنين 22 يوليو 2024.

واستكمل التقرير الذي اطلع عليه مصراوي، أن جلسة 22 يوليو تعد الأعلى ارتفاعاً خلال الشهر الجاري من حيث زيادات رؤوس الأموال، حيث ساهمت تلك الزيادة في ارتفاع عدد أسهم شركة " كيما " من 1.86 مليون سهم لـ 1.98 مليون سهم.

وسجل سعر سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " 8.10 جنيه لينخفض خلال آخر جلسات الأسبوع الإربعاء؛ نظراً لإجازة ذكرى 23 يوليو- بنسبة 0.12%.

وأوضح التقرير أنه خلال الشهر الجاري شهدت البورصة المصرية زيادة في رؤوس الأموال بقيمة 5.5 مليار جنيه وعلى مدار 5 جلسات مدعومة بزيادات في 7 شركات مدرجة بسوق المال.

ويذكر أن جلسة 3 يوليو 2024 جاءت زيادات رؤوس أموال من قِبل شركة العبور للاستثمارات العقاري بقيمة 112 مليون جنيه، ويليها جلسة 14 يوليو 2024 بنحو مليار جنيه من قِبل مصرف أبو ظبي الإسلامي زيادة في رأس ماله، و231.1 زيادة في رأس مال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وجاءت الزيادات خلال جلسة 15 يوليو بقيمة 3.23 مليون جنيه في رأس مال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "رميدا"، ثم جلسة 18 يوليو بزيادة تقدر بـ 162 مليون جنيه من قِبل شركتين الأولى مصر لصناعة الكيماويات والثانية Fitness prime.