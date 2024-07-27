مساعد وزير المالية للضرائب: رصد المعوقات داخل مركز أول كبار الممولين والعمل على حلها

كتبت- منال المصري:

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير الضريبي، إنه يتم رصد وتسجيل المعوقات والمشكلات التي تحدث داخل مركز أول كبار الممولين ليتم العمل على حلها.

وأوضح في بيان للمصلحة اليوم، أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تدريب العاملين بالمركز باستمرار على كافة المستجدات التي تطرأ على المنظومات الضريبية المميكنة، وتطبيق الفحص الضريبي المميكن والاستغناء عن الفحص الورقي، ويسعوا إلى توحيد نظام العمل الضريبي.

وجاء ذلك خلال زيارته لمركز أول كبار الممولين برفقة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمتابعة تطبيق إجراءات الفحص على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الضريبية المميكنة، والعمل على تحسين وتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، وفق البيان.

وخلال الزيارة، حرص "رامي يوسف" على مناقشة مجموعة من مأموري الفحص بالمركز حول مدى استيعابهم لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة SAP والمشكلات والتحديات التي يواجهوها وكذلك المشكلات التي يواجهها الممولون خلال تعاملهم مع المنظومة، كما حرص على الاستماع إلى الاقتراحات المقدمة من مأموري الفحص لتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

كما قام خلال زيارته للمركز بلقاء عدد من الممولين و مناقشتهم حول آرائهم في تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية،وإجراءات التعامل معها والتيسيرات التي تقدمها لهم ، وكذلك المشكلات التي تواجههم في التعامل معها، ووعد بسرعة العمل على حلها.

وأضاف رامي يوسف، أن تبسيط النظام الضريبي من شأنه التيسير من عملية الفحص و كذلك التيسير على الممول والمأمور ويمنع التلاعب والتهرب الضريبي.

وأكد ضرورة تجنب طلب المستندات المكررة أو غير الضرورية مما ييسر من عملية الفحص ويساعد على الإطلاع على كافة المستندات دون تكرار أو تعقيد.