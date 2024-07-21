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البترول: مباحثات مصرية سعودية لتعزيز التعاون المشترك بمجال الطاقة

07:29 م الأحد 21 يوليه 2024

مباحثات مصرية سعودية لتعزيز التعاون المشترك

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كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين، وذلك في مقر وزارة الطاقة بالرياض.

ووفق بيان من وزارة البترول المصرية، تم استعراض استراتيجيات الطاقة في البلدين ومناقشة أهم محاور العمل والإجراءات التي تم تنفيذها لتنويع مزيج الطاقة والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في إطار تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام وبأسعار معقولة.

وأكد بدوي على أن أولويات العمل لوزارة البترول تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتسريع أنشطة الاستكشاف واستغلال الطاقات المتاحة بمصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات.

وأوضح بدوي أهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة وأهمية تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح لتعظيم التكامل بين البلدين وزيادة القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

كما تم التوافق حول أهمية صياغة خطط عمل تتضمن حلول واقعية وجذرية مبنية على أسس اقتصادية لضمان الاستدامة، مع استمرار الاستثمار في الثروة البشرية لبناء القدرات وتطوير الكفاءات الشابة فضلاً عن تمكين المرأة.

كما تم الاتفاق على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي والتوسع في تطبيق برامج ومبادرات لخفض الكربون مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القيمة المضافة من الكربون من خلال تطبيق التقنيات الحديثة و الاستخدامات المبتكرة مثل الإنتاج المعزز من الزيت الخام.

وانتهى الاجتماع بتشكيل فرق عمل من الجانبين للعمل على مجالات التعاون ذات الأولوية مع تحديد آليات التنفيذ لضمان الوصول الى مخرجات قابلة للتطبيق.

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