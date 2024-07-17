مؤسس إندرايف: رفضت الشراكة مع أوبر في 2021..ومصر من اعلي 6 دول بالمنطقة ربحية

كتب- علاء حجاج

قال أرسين تومسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إندرايف العالمية لخدمات النقل الذكي عبر المحمول، إنه رفض شراكة استراتيجية مع أوبر الأمريكية خلال عام 2021 كان عرضها عليه نائب رئيس الشركة حينها، وبرر رفضه للشراكة انها كيان رأسمالي علي حد تعبيره.



وأوضح تومسكي أن مصر من اعلي 6 دول في المنطقة تحقيقا الربحية بالنسبة للشركة العالمية، مشيرا إلي أن شركته تستحوذ حاليا على 40%من سوق خدمات النقل الذكي في مصر .

أضاف أن إندرايف تخصص 10% سنويا من إجمالي الربح للإنفاق على المبادرات المجتمعية ،مبينا أنه سيقوم بتمويل نصف تكلفة هذه المبادرات ذاتيا خلال الخمس سنوات المقبلة والنصف الآخر عبر أرباح الشركة.

قال معتز توبة ، مدير قطاع تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي باسم شركة إندرايف مصر لخدمات النقل الذكي، إن منصتها الإلكترونية تنفذ حاليا مليون رحلة في مصر.

وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة عدد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية بعد تنفيذ 5 اتفاق تعاون خلال العام الماضي، منوها أن التطبيق يقدم حاليا للعملاء 5 خدمات مختلفة ومتواجدة في 25 مدينة .



ولفت إلي أن الشركة لديها حاليا 115 خط للانتقال من مدينة لأخرى داخل مصر.

وعن معايير أمان الرحلات، أكد أن الشركة تطبق أعلى معايير الأمان في الرحلات منها زيادة عدد الأرقام الموثوقة للتواصل معهم إلى 5 ارقام ، فضلا عن زر الطوارئ ، واشتراط تقديم السائق الصحيفة الجنائية الخاصة بهم.