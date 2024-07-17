تشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب والغرفة الأمريكية لبحث المشكلات الضريبية

كتبت- منال المصري:



أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية صدور قرار بتجديد اللجنة المشكلة بين مصلحة الضرائب المصرية و الغرفة التجارية الأمريكية، والتي تختص ببحث ودراسة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الغرفة والعمل على حلها.



وأوضحت خلال كلمتها في اجتماع مع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع لهذه اللجنة في منتصف شهر سبتمبر المقبل.



وأكدت أن تشكيل هذه اللجنة يعد مبادرة لتعظيم التعاون بين المصلحة و الغرفة لتذليل العقبات التي تواجه أعضاء الغرفة بشكل خاص والتي تواجه المستثمرين بشكل عام .

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه خلال الفترة المقبلة لدينا هدف رئيسي وأساسي وهو الإصلاح الضريبي، وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن هذا هدف عام للدولة، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وأن ذلك في إطار التوجه العام للدولة مشيرة إلى أنه سيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا.



وأشاد حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية ، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الارتقاء بالإدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقتنا في هذا الأمر.



وقال حسام نصر الرئيس المشارك للجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية، إن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية علاقة لابد أن تقوم على التعاون وأن يبذل الطرفين الجهد من أجل نجاح تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب الآن والتي من شأنها حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في المنظومة الرسمية.



وطالب أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أن يقوموا بارسال كافة المشكلات التى تواجههم للعرض على اللجنة المشتركة للوصول إلى حلول لها.



وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات مثل رؤية مصلحة الضرائب المصرية فيما يتعلق بميكنة الاجراءات الضريبية، وتيسير عملية الفحص الضريبي بالاضافة إلى آخر المستجدات عن تسوية المنازعات، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والمادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، وتمت الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات.



وحضر اللقاء الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، ومها علي مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الإلكتروني .