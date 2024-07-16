وزير البترول يشهد توقيع 4 بروتوكولات في التعدين

كتب- أحمد والي:

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون فى مجال التعدين، خلال منتدى مصر الثالث للتعدين اليوم، وفق بيان صادر من الوزارة اليوم.



وبحسب البيان تضمنت الاتفاقيات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة صان مصر، بهدف تقديم حلول الاتصالات لصالح هيئة الثروة المعدنية وشركاتها من خلال القمر الصناعي طيبة سات .

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس سامي شديد رئيس الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للثروات التعدينية وشركة EK للتعدين، بهدف الاستثمار في مجال التعدين عن طريق عمل قيمة مضافة للخامات التعدينية من خلال إنشاء صناعات مرتبطة بالخامات التعدينية.

ووقع على البروتوكول الجيولوجي هاني مصطفي رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية والمهندس مصطفي كامل المدير التنفيذي لشركة EK للتعدين .

وبحسب البيان، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة شلاتين ومركز بحوث الصحراء، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين لتنفيذ خطة التنمية المحلية والوطنية لرؤية مصر 2030.

ووقع على البروتوكول الدكتور شريف الشهاوي رئيس شركة شلاتين والدكتور حسام شوقي مركز بحوث الصحراء.



كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة ديار الهندسية، بهدف تقديم استشارات ادارة المشروعات فيما يتعلق بفصل وإنتاج خام الكاولين من الرمال الكاولينية .



ووقع البروتوكول المهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية والدكتور هاني نبيل المدير والشريك لمجموعة الديار الاستشارية الهندسية.