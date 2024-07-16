1.34 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال 4 شركات بالبورصة المصرية خلال النصف الأول من يوليو

كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية عن زيادة بنحو 1.34 مليار جنيه في رؤوس أموال 4 شركات مدرجة بسوق المال خلال النصف الأول من شهر يوليو.

وأوضح التقرير المنشور على موقعها، أن الزيادات جاءت خلال 3 جلسات تشمل جلسة يوم 3 من يوليو الجاري بقيمة 112 مليون جنيه ثم جلسة 14 يوليو التى حققت أعلى ارتفاع خلال الشهر الجاري بنحو مليار جنيه من مصرف أبو ظبي الإسلامي زيادة في رأس ماله، و231.1 زيادة في رأس مال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأظهر التقرير أن جلسة 15 يوليو حققت زيادة بقيمة 3.23 مليون جنيه في رأس مال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "رميدا" ليرتفع أسهمها من 1.50 مليار سهم إلى 1.51 مليار سهم بعد الزيادة.











