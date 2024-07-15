وزير البترول يفتتح منتدى مصر للتعدين غدا الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

افتتح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، غداً الثلاثاء أعمال منتدي مصر للتعدين ( EMF ) في نسخته الثالثةوالذي يعقد علي مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل و خبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم.

ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار ( استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة ) ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وابراز مايشهده من تطورات و برنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني.

ويمثل هذا الحدث السنوي منصة تجمع المسئولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة في استغلال الامكانات التعدينية التي تحظى بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري.

ويشهد المنتدى في نسخته الحالية مشاركة مايزيد على 4 الاف مشارك من 34 دولة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب الذي سيضم أكثر من مائة شركة محلية و عالمية عارضة.

ومن المقرر أن يشهد الحدث إقامة 15 جلسة نقاشية متخصصة على مدار يومي الانعقاد تضم أكثر من 50 متحدثاً رفيعي المستوي من الوزراء والمسئولين ورؤساء الشركات المحلية و العالمية وقادة صناعة التعدين وخبراءها ومسئولي مؤسسات التمويل.