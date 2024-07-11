قفزة لأسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى في 7 أسابيع.. لماذا؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بحلول تداولات مساء اليوم الخميس وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي أظهرت تراجع أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، وفق بيان من جولد بيليون اليوم.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 1.6%، ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة 7 أسابيع عند 2409 دولار للأونصة، ليربح الذهب العالمي اليوم 38 دولار لكل أونصة حيث افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2371 دولار للأونصة، حسب البيان.

وتباطؤ معدل التضخم الأمريكي، يزيد من توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة مرتين هذا العام بداية من شهر سبتمبر القادم.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن البنك يقترب من قرار خفض سعر الفائدة، ولكنه يحتاج إلى المزيد من البيانات والأدلة قبل اتخاذ هذا القرار.

وحسب البيان، يذكر أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، كما أنه يعمل على تراجع مستويات الدولار الأمريكي الذي انخفض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر، ليزيد من دعم الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس، تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا إلى 3% على أساس سنوي في يونيو الماضي من 3.3% في مايو الماضي.

وتباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو، فكان من المتوقع انخفاضه لمستوى 3.1%.

وثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ثالث اجتماعه خلال 2024 بمايو الماضي، لتتراوح في نطاق 5.25 و5.50%.

التأثير على الذهب المحلي

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 3250 جنيها للجرام، مرتفعاً بقيمة 30 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3220 جنيها للجرام، وفق البيان.