مصر تخطط لإنشاء لجنة تصفية الأصول لجمع 25 مليار جنيه سنويا

كتبت- منال المصري:

تستهدف مصر إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20 و25 مليار جنيه سنويًّا للخزينة العامة للدولة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة، وفق ما جاء في خطة الحكومة الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة.

كانت الحكومة تخارجت من أصول مملوكة للدولة بنحو 5.6 مليار دولار قبل عامين منذ إطلاق برنامج الطروحات في مارس 2023، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق في تصريحات صحفية.

وأضاف، إن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024، بحسب بيان، سابق للوزارة.

كانت الدولة أعلنت في فبراير 2023 عن إدارج 32 شركة في برنامج الطروحات بهدف تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في شركات وبنوك لصالح مستثمرين أجانب ومحليين بهدف جذب موارد نقد أجنبي.

وبحسب وثيقة خطة الحكومة الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، أن الحكومة تستهدف تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة العامة للدولة لخفض دين أجهزة الموازنة.

وتستهدف الحكومة خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 42.6% من المصروفات العامة في العام المالي 2026-2027 وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.

كانت أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أنها تستهدف من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024- 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5%، مع خفض الدين العام إلى نحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على أن يتراجع إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام.