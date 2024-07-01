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ارتفاع أسعار "حديد عز" اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:56 ص الإثنين 01 يوليه 2024

حديد عز

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37653.85 جنيها، بتراجع 429.48 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40640 جنيها، بزيادة 503.33 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2120.24 جنيها، بتراجع 33.09 جنيه.

حديد عز أسعار الحديد أسعار حديد عز الأسمنت
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