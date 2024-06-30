الصندوق السيادي: توقيع 15 اتفاقية إطارية باستثمارات 30 مليار يورو لإنتاج الأمونيا الخضراء

كتبت- شيرين صلاح:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه تم تزقيع 15 اتفاقية إطارية بحجم استثمارات يتعدى 30 مليار يورو، لإنتاج الأمونيا الخضراء.

ويستهدف أن يصل الإنتاج بين 2.5 و 4.5 مليون طن من الأمونيا الخضراء، خلال مقابلة له مع cnbc عربية على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي".

والأمونيا الخضراء تنتج عن طريق تفاعل الهيدروجين والنيتروجين معًا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عالٍ، يمكن أن يوفر إنتاج الأمونيا الخضراء المزيد من الخيارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأوضح سليمان في المقابلة، أنه تم توقيع اتفاقية شراء طويلة الأجل لتعزيز الإنتاج لمدة 20 عاماً.

وذكر سليمان، أنه جاء ذلك استكمالا للمشوار الذي بدأته مصر في مؤتمر قمة المناخ cop27، مشيرا إلى إجمالي عدد الاتفاقيات الحالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصل إلى 30 اتفاقية.

واستضافت مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ خلال عام 2022 بشرم الشيخ.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراء طويلة الأجل للتوسع في الشراكة بين الصندوق وبين شركة سكاتيك لعمل خط إنتاج هيدروجين أخضر يعزز من إنتاجية شركة موبكو.

وتخطط مصر للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2035.

وتتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليارات دولار بحلول 2035.