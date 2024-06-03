"القناة للتوكيلات" تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 90 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية أنه تم الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2024/ 2025 حيث استهداف تحقيق إيرادات للنشاط الأساسي بقيمة 90 مليون جنيه وصافي ربح قبل خصم الضريبة بقيمة 840 مليون جنيه، جاء ذلك وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة اليوم، أنه تم أيضاً الموافقة على الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 بقيمة 15.50 مليون جنيه.

وتابع البيان، أنه تم الموافقة على المذكرة المقدمة من الشركة و المعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب تعديل الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالي 2023 / 2024 من 8.5 مليون لـ 26.5 مليون جنيه.

وشركة القناة للتوكيلات الملاحية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لقطاع الأعمال العام.