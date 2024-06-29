الظاهر: نحرص على تنمية صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات في مصر

كتب- علاء حجاج:

قال أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن صناعة أشباه الموصلات وتنمية صناعة الإلكترونيات تعد أحد أهم المجالات التي تحرص "ايتيدا" على تنميتها نظرًا لعظم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد المصري.

أضاف الظاهر، أن "ايتيدا" تعاونت مع جمعية اتصال لإنشاء فرع للتحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA) في مصر عام 2022، وهو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك لدعم وتشجيع الصناعة.

أوضح أن مصر استضافت القمة العالمية الأولى للتحالف العالمي لأشباه الموصلات في الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2023 بمشاركة شركات من 15 دولة، وجاري التحضير لاستضافة القمة الثانية في عام 2025.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات "اتصال" بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها.

قال الظاهر إن منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها على تحديد احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات ومعالجتها وتلبيتها من خلال تصميم وتنفيذ برامج تنموية وإقامة شراكات تسعى من خلالها إلى تمكين وتعزيز تنافسية الشركات المحلية، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة.