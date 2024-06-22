أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38857 جنيه، بانخفاض 142.8 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41100 جنيه، بارتفاع 100 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2210 جنيها، بارتفاع 60 جنيها.