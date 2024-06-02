عرض إلكترا الإماراتية لشراء حصة في السويدي إلكتريك.. ما التفاصيل؟

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت البورصة المصرية يوم الأحد على موقعها الإلكتروني، عن تفاصيل عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إلكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD لشراء حصة في شركة السويدي إلكتريك.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت الأسبوع الماضي على نشر عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إلكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد "ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD" من أسهم شركة السويدي إلكتريك، حسب بيان من الهيئة مرسل للبورصة المصرية يوم الخميس.

التفاصيل

- عرض الشراء الاختياري مقدم على نحو 531.8 مليون سهم تمثل نسبة 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدى إليكتريك.

- الحد الأدنى للتنفيذ بنسبة 15% من أسهم الشركة.

- يجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

- سعر السهم الواحد سيكون 1.05 دولار.

- يتم تسجيل الأوامر على نظام الصفقات الخاصة OPR بالجنيه المصري للسهم الواحد بما يعادل 1.05 دولار وفقا لسعر الصرف في تاريخ أول يوم فتح نظام الـ OPR.

- يتم سداد سعر الأسهم محل العرض نقداً بالدولار.

- تبدأ فترة سريان العرض عشرون يوم عمل من جلسة تداول اليوم وحتى نهاية جلسة تداول 9 يوليو.

- في حالة انتهاء مدة سريان العرض في غير يوم عمل يتم مد الفترة لتنتهي فى أول يوم عمل تالي.

- يتم التنفيذ على أسهم الشركة خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.