في ثالث أيام العيد.. تعرف على أسعار كرتونة البيض في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت: أمنية عاصم:

استقرت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): استقرت عند 149 جنيها.

كرتونة البيض البلدي: ظلت عند 160 جنيها.