جريمة تهرب.. مصلحة الضرائب تخاطب المنشآت بسرعة تسجيل كافة فروعها بالمصلحة

كتبت- منال المصري:

شددت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب بضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بسرعة تسجيل كافة الفروع التابعة لها بمصلحة الضرائب والحصول على شهادة تسجيل لكل فرع من الفروع التابعة لها.

وطالبت عبد العال وفق بيان للمصلحة اليوم، المنشآت بعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشآت فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.

وأضافت عبد العال أن المصلحة مستمرة في متابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، بما يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة.

وأشارت إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم في تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى التزام الممولين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.

ويكون لون شهادة تسجيل المركز الرئيسي بالون أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق، بحسب البيان.

وأشارت عبد العال إلى أن عدم الالتزام بتسجيل كافة الفروع يُعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويُعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبة .

وأوضحت أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.