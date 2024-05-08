لماذا فوري الجهة الوحيدة في مصر التي تتيح المدفوعات أونلاين بالدولار؟

كتب- علاء حجاج:



قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن شركة فوري تتيح عملية الدفع أونلاين لعدد من الخدمات المتنوعة التي تقدم خدماتها بالدولار مثل إعلانات فيسبوك وبعض الخدمات الأخرى مثل خدمات استضافة المواقع الإلكترونية وبعض البرمجيات.

وأوضح صبري لمصراوي، أن الشركة تتيح هذه الخدمة من خلال مجموعة من الشراكات المتنوعة، دون أن يفصح عن هذه الشراكات.

وعن ارتفاع تسعير الدولار أمام الجنيه في هذه الخدمات، قال إن فوري تتيح للعملاء الدفع بالجنيه المصري، وأن من يحدد سعر الخدمة بالجنيه مقابل الدولار هو مقدم الخدمة، وأن الشركة تحصل ما يعادل قيمة الخدمة بالجنيه فقط، متوقعاً أن ينخفض التسعير خلال الفترة المقبلة بعد استقرار سعر الصرف.

وحققت الشركة صافى إيرادات بلغت حوالى 3.3 مليار جنيه العام الماضى بنمو 43.6% عن العام السابق، وقفز صافي الأرباح المجمعة لشركة فورى 3 مرات خلال العام الماضى مسجلا 715.3 مليون جنيه.

يذكر أن شركة فوري قد أطلقت مؤخرا منتج جديد وهو "الكارت الأصفر" والذي يتيح للعملاء ربطها بالبطاقة البنكية واستخدامه في المعاملات المالية والدفع عبر الإنترنت وكذلك في المتاجر التي تتيح الدفع عبر خدمة فوري.







