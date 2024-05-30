بيتي لمصراوي: نعتمد على مستلزمات إنتاج وتعبئة محلية للمحافظة على نمو صادراتنا

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شيماء توفيق مدير تطوير التصدير بشركة بيتي للصناعات الغذائية، إن الشركة تعتمد في إنتاج منتجاتها وأيضا في التعبئة والتغليف مستلزمات إنتاج محلية، لذا لم تتأثر صادرات الشركة بارتقاعات مستلزمات الإنتاج العام الماضي.

وأضافت في حوارها مع مصراوي، أن الشركة تعتمد في الإنتاج على أكثر من 85% من الخامات، وأكثر من 45% من المواد التعبئة والتغليف محليا.

وحسب شيماء توفيق، "علشان كدا قدرنا نتخطى ارتفاع الخامات العالمية واحنا شغالين على دا من سنوات".

وشهدت أسعار جميع مستلزمات الإنتاج ارتفاعا العام الماضي، وذلك بسبب نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، حيث تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج اللازمة لعمليات التصنيع.

وفي فبراير الماضي، وقعت مصر صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، مما أدى إلى توفر السيولة الدولارية من وقتها.

ووصلت قيمة صادرات بيتي خلال 2023 نحو 35 مليون دولار، بنسبة زيادة 5 ملايين دولار عن الخطة المستهدفة لهذا العام، حسبما ذكرت توفيق.

وذكرت شيماء توفيق، أن الشركة تستهدف الوصول إلى قيمة صادرات بنحو 55 مليون دولار بنهاية 2024 بنسبة زيادة تصل إلى 57.1% عن العام السابق.

ووفق مدير تطوير التصدير بيتي، فإن الشركة دائما تسعى لوضع خطط بديلة دائما والاعتماد على مدخلات إنتاج محلية للمحافظة على نمو الصادرات وتحقيق المستهدف السنوي.

وتركز شركة بيتي للصناعات الغذائية على جودة المنتج والابتكار الدائم فيه حتى يتناسب مع كل جميع الأسواق المتواجد فيها، والمحافظة على مكانها في ظل وجود العديد من شركات الصناعات الغذائية بالسوق المصري.

وتصدر الشركة منتجاتها إلى 45 دولة بينهم 21 دولة إقريقية.

وتستهدف بيتي زيادة الصادرات إلى 20% بنهاية 2024 من إنتاج الألبان والعصائر مقابل 15%حاليا، وتطرح النسبة المتبقية بالسوق المحلي.

كما تستهدف هذا العام دول مختلفة بمنتجات معينة دون الإفصاح عن هذه المنتجات، ومن بيهم هذه الدول دول شمال إفريقيا مثل المغرب والجزائر، كما تستهدف تعزيز صادراتها في دول متواجدين فيها بالفعل مثل ليبيا والسودان، وموريتنيا، والصومال، وكيبينا، وجيوتي، حسبما ذكرت شيماء توفيق لمصراوي.

وتأسست بيتي عام 1998، وهي تابعة منذ 2023 لمجموعة المراعي السعودية، وتعمل الشركة في إنتاج العصائر ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات ولديها ما يقرب من 100 منتج، وتبلغ حصة الشركة السوقية نحو 30% من هذا القطاع في مصر.