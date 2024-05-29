جوميا تتعاون مع كونتكت لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت

كتب - علاء حجاج:

أعلنت جوميا للتجارة الإلكترونية عن توسيع الشراكة الاستراتيجية بين جوميا باي و كونتكت كريدي تك - ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة كونتكت المالية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن شركة جوميا، تشمل توسعة الشراكة توفير طرق دفع متنوعة لتيسير عملية الشراء عبر الإنترنت وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء جوميا و كونتكت.

ويشمل التعاون توفير طرق دفع مختلفة لتسهيل عملية الشراء وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء جوميا و كونتكت.

قال عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن التعاون بين جوميا باي و كونتكت يهدف تقديم تجربة تسوق جيدة عبر الإنترنت للمستهلكين في السوق، وتعزز الثقة بين الشركتين كشركاء استراتيجيين.

قال عمر الفقي، العضو المنتدب لكونتكت كريدي تك أنه من خلال توسيع نطاق الشراكة مع جوميا سيتم تقديم عروض بدون رسوم إدارية وبدون فوائد وبدون مقدم.