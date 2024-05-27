جمعية المصدرين المصريين تنظم جلسة تعريفية عن أحدث أدوات مركز التجارة الدولية

كتبت- شيرين صلاح:

نظمت جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" جلسة تعريفية تناولت أحدث أدوات تحليل الأسواق التي أطلقها مركز التجارة الدولية تحت عنوان "فتح أبواب الفرص التجارية: قم بتمكين عملك مع مكتب دعم التجارة يوروميد".

ووفق بيان من الجمعية اليوم الاثنين، تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات المصدرين المصريين وتهيئتهم لمواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة.

وافتتح الجلسة المهندس أحمد طه المدير التنفيذي – جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك وتطرق لأهمية الجلسة التعريفية.

كما استعرض أنشطة الجمعية فيما يتعلق بدعم المصدرين المصريين وزيادة قدراتهم التصديرية للأسواق العالمية.

وقام المستشار التجاري شريف عرفان مدير وحدة التطوير والاتصال المؤسسي – جهاز التمثيل التجاري - وزارة التجارة والصناعة، تقديم الأداة الحديثة لتحليل الأسواق وشرح أهم مميزاتها وأهميتها للمصدرين المصريين.

وخلال الجلسة، استعرض خبراء مركز التجارة الدولية أهمية النماذج المختلفة لمكتب دعم التجارة يوروميد في في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتسهيل وصول المصدرين إلى معلومات دقيقة ومحدثة تساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة.

وحسب البيان، تم تسليط الضوء على كيفية استخدام هذه الأدوات لتلبية متطلبات المعايير الدولية وتحقيق الاستدامة في العمليات التجارية.

وأعرب المشاركون في الجلسة عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين على الدور المحوري الذي تلعبه جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك في دعم مجتمع التصدير وتنمية مهارات المصدرين المحليين.

وتأتي هذه الجلسة كجزء من سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكدت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك على التزامها بمواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير القدرات التصديرية لأعضائها، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من الموارد والأدوات المتاحة على الصعيد الدولي.