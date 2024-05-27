رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع سفارة كندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كتبت- شيرين صلاح:

بحثت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس الإدارة، مع مارك سكوليون، المفوض التجاري وعليا سالم، وجوزيف تادروس، أعضاء القسم التجاري بسفارة كندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقدم محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نبذة عن الجمعية و أنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية و تعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من المقومات، كما ناقش الحضور المشاكل اللوجيستية التى يتعرض لها المصدرين و المستوردين من الجانبين، بجانب أهم القطاعات التي يهتمون بها، وفق بيان من الجمعية اليوم الاثنين.

وأكد مارك سكوليون، المفوض التجارى بسفارة كندا، أن الاجتماع مع مؤسسات الأعمال البارزة مثل جمعية رجال أعمال الاسكندرية أمر مهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين كندا و مصر، خاصةً وأن الجانبين يحتفلان بالذكرى السابعة على مرور سبعة عقود من الصداقة بين كندا ومصر.

واستقبلت الجمعية مارجولين جوجمان، مستشار و رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي بسفارة هولندا، وغيرت كلين، سكرتير أول بالقسم الاقتصادي بسفارة هولندا، وعزيزة شعت، مستشار تجارى واقتصادى بسفارة هولندا، وذلك لبحث سبل دعم وتوطيد العلاقات التجارية، واستعراض فرص التعاون الممكنة بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والجانب الهولندي في مختلف القطاعات والمجالات.

وتناول هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال اسكندرية ، الدور المحوري للجمعية رجال من تقديم الدعم لمجتمع الأعمال ليس فقط بالإسكندرية ولكن بجميع أنحاء الجمهورية، و بحث سبل التعاون المستقبلي المحتمل للبعثات القادمة من هولندا بشأن الهيدروجين الأخضر والزراعة، بالإضافة إلى التوسع المحتمل لمشروع أورانج كورنرز (Orange Corners) الهولندي بالدلتا بعد نجاحه في صعيد مصر.

ومشروع أورانج كورنرز (Orange Corners) هي مبادرة من مملكة هولندا لتزويد رواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بالتدريب والشبكات والمرافق اللازمة لبدء وتنمية شركاتهم الناشئة، وينصب التركيز بشكل خاص على رواد الأعمال الذين يساهمون في أهداف التنمية المستدامة، حسب البيان.