مدير إنفورما ماركتس مصر: نستهدف تنظيم 10 معارض بحلول 2025 لزيادة الصادرات المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

كشف هاني خفاجي المدير العام لشركة إنفورما ماركتس في مصر، لمصراوي، عن استهداف الشركة تنظيم بنحو 10 معارض في مصر بحلول 2025، وفي الخارج خلال العام المقبل، منها 8 معارض في مصر، لزيادة الصادرات المصرية بقطاعات مختلفة.

وذكر خفاجي أن أحد المعرضين خارج مصر سيكون في نيجيريا، والأخر لم يتم تحديد مكانه ولكنه سيكون في أحد الدول الإفريقية.

وأوضح أن الشركة نظمت هذا العام معرض للصناعات الطبية في نيجيريا ليصل عدد المعارض لـ 8 معارض، ومن المستهدف تنظيم معرض للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ باعتباره أحد القطاعات الواعدة في مصر والتي تجذب استثمارات وشركات عالمية.

وأشار خفاجي بأن الشركة تستهدف تنظيم معارض خارج مصر في القطاعات التي تعمل بها حاليا، منوها بأن الدول التي تدرسها المغرب وروندا، ونيجريا، وكينيا.

ولفت إلى أن الشركة في مصر تعتبر أحد أفرع شركة إنفورما الإنجليزية والمدرجة في بورصة لندن بمؤشر أكبر 50 شركة.

وأوضح أن حجم أعمال الشركة السنوية تصل لنحو 3.7 مليار جنيه إسترليني وتعمل في 3 قطاعات، "تنظيم المعارض، ونشر الكتب العلمية، وإقامة المؤتمرات العلمية والاستشارات التسويقية"، ويصل حجم أعمالها في مجال المعارض فقط ملياري جنيه إسترليني.

وأكد خفاجي على أن التأثير الاقتصادي لصناعة المعارض عالميا لا يتعلق فقط بحجم الإيرادات من الاشتراكات بل الصناعات الأخرى منها السياحة والنقل والتعاقدات، منوها بأن هذا الأثر يمكن أن يصل إلى 12 ضعف الإيرادات التي تحققها الشركة أي 30 مليار جنيه إسترليني.

وأشار إلى أن مصر تجذب صناع المعارض العالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة في مساحات العرض، وأيضا تعد من أكبر 5 دول في المنطقة بصناعة المعارض بالاضافة إلى الإمارات، والسعودية، وجنوب إفريقيا.

وعن قرار هيئة المعارض بإلزام الشركات المنظمة للمعارض بالحصول على ترخيص، أكد خفاجي أنه توجه جيد وسيكون له أثر إيجابي حيث أن التنظيم ووجود إجراءات محددة يساهم في وجود حد أدنى من الجودة ويعكس اهتمام الدولة بهذه الصناعة.

وتابع أن الشركة تقوم بالتنسيق والتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وكذلك الوزارات المعنية بهدف تنسيق الجهود مما ينعكس على شكل المعارض.

وعن معرضي Fi Africa وProPak MENA، أوضح أنها من المعارض الهامة في ظل الاهتمام المتزايد بعمليات التصنيع الغذائي في مصر والتي تمثل نحو 18% من الناتج المحلي وتمثل 500 مليار جنيه، وكذلك الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي.

وقال محمد عبد الحميد مدير المعرض بإنفورما ماركتس، إن المعرض يشهد مشاركة 350 شركة منهم 180 شركة مصرية و 170 شركة أجنبية ممثلين لـ 20 دولة منها الصين وتركيا وألمانيا وإيطاليا والهند.

وأشار إلى أن المعرض من المتوقع أن يشهد زيارة 11 ألف زائر منهم 80% من مصر و 20% من خارج مصر معظمهم في إفريقيا نيجيريا، وكينيا، وأوغندا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، والسودان، منوها بزيادة في عدد الزائرين بنسبة 30%.