قفزة في أسعار الدواجن.. التجار: غير مبررة.. والمنتجون: نتوقع الانخفاض

كتبت- دينا خالد:

لا تزال أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق مستمرة على الرغم من جهود الدولة لخفض الأسعار، فبعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وتوفير السيولة الدولارية للمنتجين وتوافر مستزمات إنتاج الأعلاف، لم ينعكس ذلك على الأسعار بشكل كبير.

ويقول عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية ، لمصراوي، إن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعات متتالية في الأسواق، حيث قفز سعر الكيلو إلى 92 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 77 جنيها جنيها قبل اسبوعين.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن الحية اليوم يترواح في الأسواق بين 100و 105 جنيهات، باختلاف المناطق.

ارتفاع غير مبرر

ويرى السيد، أن هذا الارتفاع غير مبرر، لعده أسباب، أهمها، استقرار سعر صرف الدولار بعد تحريره، الذي أدى لانخفاض أسعار الأعلاف نتيجة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليتخلى عن دعم الجنيه للمرة الرابعة ليتم تحديد قيمته وفق آلية العرض والطلب أمام العملات الأجنبية الأخرى، بهدف توحيد سعر الصرف.

وبعد قرار تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في 6 مارس الماضي ارتفع الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها لكل دولار قبل أن ينخفض إلى بين 46.89 و47.07 جنيه بالبنوك.

وساعد قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على الفجوة السعرية بين سعر الصرف الرسمي بالبنوك والصرافات والسوق السوداء الذي وصل إلى فوق 130% في بعض الأوقات، ومن هنا جاء قرار المركزي بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء.

وأضاف السيد، أن سعر طن العلف "خليط بين ذرة صفراء وفول صويا وبروتينات أخرى" انخفض إلى نحو 21 ألف جنيه اليوم، بتراجع 1000 جنيه في الطن.

وأشار السيد، إلى أن الفترة الحالية والتي تسبق عيد الأضحى يكون الإقبال على اللحوم الحمراء أكبر وهو ما يقلل الطلب على الدواجن ومع ذلك لم تتراجع الأسعار.

المنتجون: قلة المعروض السبب

ولكن يبرر محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عدم تراجع الأسعار رغم استقرار سعر الصرف بعد تحريره، إلى قله المعروض من الدواجن بالأسواق.

وأوضح الشافعي، أن قلة المعروض جاءت نتيجة عدة أسباب، الأول هو خسائر المربيين في الفترة التي تسبق تحرير سعر الصرف بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مما أدى لخروج كثير من المربيين من المنظومة.

وأضاف الشافعي، أن السبب الثاني، هو ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي، أدت لنفوق عدد كبير من الدواجن وهو ما حمل المنتج خسائر كبيرة أدت لارتفاع سعر المنتج النهائي.

توقعات بالانخفاض

وتوقع الشافعي، أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يتزامن مع قلة الطلب على الدواجن.

ويرى الشافعي، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في المعروض من الدواجن، فمع استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض الأعلاف، تشجع صغار المنتجين بدء دورات جديدة سيخرج إنتاجها في وقت قريب.