تعاون بين مركز الابتكار التطبيقي واسترازينيكا لتطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي

كتب - علاء حجاج

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقي وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية بشأن التشارك فى مشاريع بحثية تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة التحديات الرئيسية فى مجال الرعاية الصحية.

وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور حاتم ورداني رئيس شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية.

وتنص الاتفاقية على تعاون مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية فى استكشاف وتنفيذ مشاريع بحثية تستخدم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدعم توليد البيانات والتشخيص المبكر للأمراض.

يأتي ذلك فى ضوء مشروعات المركز الجديد الذى تقيمه شركة استرازينيكا للابتكار فى مجال الرعاية الصحية والذي سيشكل جزءًا من شبكة A.Catalyst العالمية التابعة لشركة استرازينيكا.

قال وزير الاتصالات إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ والتى يعد أحد أبرز محاورها توفير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمجابهة التحديات التى تواجه المجتمع المصري.

أضاف الوزير أن مركز الابتكار التطبيقي يعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية فى مجالات مختلفة أثمرت عن تطوير تطبيق فى مجال الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكري.

قال ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا العالمية ورئيس وحدة الأورام، إن هذه الشراكة تجسد التزام أسترازينيكا بدفع الابتكار فى مجال الرعاية الصحية.