اختتام أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العرب بالعاصمة الإدارية

كتبت- منال المصري:

اختتمت اليوم أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة والدورة الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، برئاسة نادية فتّاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وبحسب بيان مشترك صادر من صندوق النقد العربي ووزارة التعاون الدولي شهدت الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جانب رؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية.

قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن اجتماع المجلس يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

وأوضح أن التطور الحاصل في المواضيع التي يتناولها اجتماع هذه الدورة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن العاصمة الإدارية الجديدة احتضنت الاجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية، التي تعد محفلًا سنويًا لبحث أهم قضايا التنمية والتمويل على مستوى الوطن العربي، لاسيما في ظل ما تواجهه دولنا من تحديات تنموية جسيمة.

وأضافت أن مؤسسات التمويل العربية أصبحت تُشكل عنصرًا رئيسيًا في الهيكل المالي العالمي، ونحن على ثقة بأن تلك المناقشات ستُعزز دور المؤسسات التمويلية بصورة فاعلة في النظام الدولي لدفع جهود التنمية في كافة البلدان.

كان ألقى الكلمة الافتتاحية بالاجتماعات السنوية علي بن أحمد الكواري وزير المالية في دولة قطر، ورئيس الجلسة المشتركة في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية لعام 2024.

كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كلاُ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمديرين التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وشهد الاجتماع انعقاد مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص.

وشهد اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي موافقة مجلس المحافظين على استراتيجية الصندوق الجديدة ضمن مرحلة التغيير التي تقودها إدارة الصندوق من منطلق رؤيتها في أن يكون ركيزة لمنطقة عربية متينة كرائد في الأستقرار الأقتصادي والنمو المستدام.

من جانب آخر تم الإعلان عن المشروعات الفائزة بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفاز بها مشروع منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، وهو المشروع الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، ويعد أحد أبرز المشروعات المُمولة من صناديق التمويل العربية بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال المياه.