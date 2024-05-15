أرباح أوراسكوم للتنمية مصر تصعد 41.4% خلال الربع الأول من 2024

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 41.4% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024، على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

ووفق بيان من الشركة اليوم الأربعاء، استمرت ربحية الشركة في التحسن خلال 2024، وارتفع مجمل الربح المحقق على أساس ربع سنوي بنسبة 29.4% ليصل إلى 1.4 مليار جنيه.

وشهد هامش الربح الإجمالي انخفاضًا طفيفًا إلى 34% (الربع الأول من عام 2023: 37,1%)، نظرًا للضغط المتزايد بسبب البيئة التضخمية التي نواجهها.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي في الإيرادات ومجمل الربح المحقق نتيجة إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2.8 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 40.8% مقارنة بالربع الأول من 2023، بالإضافة إلى التحسن القوي والملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن (الدخل المتكرر)، حسب البيان.

وارتفعت الإيرادات المحققة من قطاعي الدخل المتكرر بنسبة 42.6% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة في 2023، حسب البيان.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب و والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 35,1٪ لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش 37.7%.

ووفق البيان، سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

بينما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 107% لتصل إلى 434.9 مليون جنيه مصري نتيجة إلى ارتفاع سعر الفائدة في مصر بشكل عام.

وسجل صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو أرباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) نسبة 52.7% من 903.5 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2023 إلى 1.4 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2024.

وبلغت صافي الخسارة خلال الربع الأول من 2024 حوالي 984.5 مليون جنيه مقابل صافي ربح 384 مليون جنيه، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه، والذي تسبب في خسارة 2.4 مليار جنيه.

وحسب البيان، واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الأول من 2024، وذلك على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية الداخلية والعالمية وارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه إلى جانب إلى ارتفاع وتيرة الأحداث في غزة.

واستمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي ونمط نموها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر ويأتي ذلك في مواجهة التحديات التشغيلية الصعبة المحيطة بمرونة عالية مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية.

قطاع عقارات المجموعة

حققت الشركة مبيعات عقارية غير مسبوقة حيث بلغت المبيعات الجديدة خلال الربع الأول من 2024 حوالي 8.8 مليار جنيه مصري وبزيادة قدرها 218.3%، عن نفس الفترة من العام الماضي

ونجحت في تحقيق مبيعات عقارية حوالي 8.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024 (الربع الأول من 2023: 2.7 مليار جنيه مصري)، وهو ما يمثل أعلي مبيعات ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة، ونسبة 43% من المبيعات العقارية المحققة خلال الفترة مبيعات من الخارج.

ونتج الارتفاع في المبيعات العقارية من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة حيث ارتفعت بنسبة 124.3% لتصل إلى 610 وحدة مباعة خلال الربع الأول من 2024، وفق البيان.

واحتلت الجونة المرتبة الأولى في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال الربع الأول من 2024 بنسبة (47% من المبيعات)، تليها O West بنسبة (39% من المبيعات)، ثم اخيرا مكادي هايتس بنسبة (14% من المبيعات).

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات.

وعلى صعيد البناء والتسليمات، تواصل الشركة في الإسراع من عمليات التشييد الخاصة بالوحدات العقارية وتخطط لتسليم حوالي 1,800 وحدة خلال 2024.

وواصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 40.8% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 39.2% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري وهامش 42.5%.

بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 98.9% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024.

وارتفعت أيضا الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 76.9% لتصل إلى 28 مليار جنيه مصري.

قطاع فنادق المجموعة

على الرغم من تحديات السوق، ارتفعت الإيرادات بنسبة 21.9% لتصل إلى 698.8 مليون جنيه، بينما مثل الضيوف الأجانب 94% من فنادقنا في الربع الأول من عام 2024.

وحقق نموذج الأعمال المثبت للفنادق مرة أخرى نتائج أعمال قوية على الرغم من تأثرها بالصراع الدائر في غزة والشرق الأوسط بصفة خاصة. أظهرت فنادقنا نموا قويا، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة.

وعلى أساس ربع سنوي، شهدت فنادقنا أداء قويًا على الرغم من الظروف المعاكسة، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 21.9% لتصل إلى 698.8 مليون جنيه مصري. (الربع الأول من عام 2023: 573,2 مليون جنيه مصري)، مما دفع إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 368.2 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 10.9% مقارنة بالربع الأول من من عام 2023.

ويرجع هذا النمو بقدرة فنادقنا على الحفاظ على مستويات إشغال جيدة وارتفاع أسعار الغرف المباعة على الرغم من التحديات مما أدى إلى تحقيق نتائج مالية قوية. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.2% لتصل إلى 226.7 مليون جنيه مصري وهامش 41%.

قطاع إدارة المدن

مصدرًا للتدفقات النقدية وجانبًا أساسيًا لتمويل نمو المجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 75% لتصل إلى 640.3 مليون جنيه.

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة خلال الربع الأول من 2024 في نتائج أعمال الشركة واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة، واستمر القطاع في تحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات أو هوامش الربح مستندا إلى إعادة الهيكلة الناجحة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 75% لتصل إلى 640.3 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 124.1% لتصل إلى 565.5 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024 بهامش 37.1% مقابل هامش 29% خلال نفس الفترة من 2023.