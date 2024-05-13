"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% في منطقتين استكشافيتين في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركتا قطر للطاقة وإكسون موبيل اتفاقية تستحوذ الشركة الأولى بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة سواحل مصرية.

ووفق بيان من قطر للطاقة، بموجب بنود الاتفاقية ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل (المشغّل) على الحصة المتبقية والبالغة 60%.

وحسب البيان، تم منح منطقتي القاهرة ومصري الاستكشافيتين لشركة إكسون موبيل في يناير 2023.

وتبلغ مساحة المنطقتين حوالي 11,400 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين 2,000 إلى 3,000 متر، وفق البيان.

ووفق المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتد​ب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سيعزز الاستحواذ تواجد قطر للطاقة في مصر العربية ويدعم برنامج الشركة للاستكشاف الدولي.

وأضاف الكعبي: " نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة".

وشركة قطر للطاقة هي من أكبر شركات الغاز الطبيعي في العالم، تأسست عام 1974، وتعتمد استيراتجية الشركة على عمليات الاستكشاف وتنفيذ المشاريع الجديدة التي تعقدها مع شركات النفط والغاز العالمية.