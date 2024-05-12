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وزيرة التخطيط: 10.6 مليار دولار استثماراتنا مع صندوق مصر السيادي خلال السنوات الماضية

12:17 م الأحد 12 مايو 2024

الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط

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كتبت- منال المصري:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الوزارة نفذت استثمارات بأكثر من 5 مليارات دولار مع صندوق مصر السيادي خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت خلال كلمتها في فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر" أن هذه الاستثمارات تأتي بخلاف استثمارات سابقة مع الصندوق بنحو 5.6 مليار دولار في عدد من القطاعات منها السياحة فين تك والتكنولوجيا.

وأكدت أن البرنامج الاقتصادي المصري يستهدف 5 قطاعات هي الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، والسياحة واللوجستيات خلال العام المالي المقبل 2024-2025.

الدكتور هالة السعيد صندوق مصر السيادي وزيرة التخطيط
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