رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف تحقيق حصيلة دولارية 1.8 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه مستهدف تحقيق معدل نمو في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 24/25 بنسبة 30%، وهذه نسبة كبيرة جدًّا؛ ولكن نسعى لتحقيقها من خلال عدد من الخطوات والإجراءات؛ أبرزها الميكنة وكشف جزء كبير من الاقتصاد الموازي.

وأشارت عبد العال إلى أنه مستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالي الجديد؛ منها 1.1 تريليون جنيه ضريبة على الدخل، و719 مليون جنيه قيمة مضافة.

وطالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بكشف النقاب عن أسباب زيادة معدل النمو المستهدف في الموازنة الجديدة.

وعلقت رئيس مصلحة الضرائب: هناك العديد من الإجراءات والخطوات؛ أبرزها الميكنة التي أسهمت في زيادة الالتزام الطوعي من قِبل المجتمع الضريبي، وكشفت عن جزء كبير من الاقتصاد الموازي، إضافة إلى الفاتورة الإلكترونية والإيصال، مضيفةً: "نركز منذ عامَين على التوسع الأفقي لحصر المجتمع غير الضريبي والاقتصاد الموازي، وهناك طفرة كبيرة في الإيرادات".

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف الحصيلة المستهدفة في الموازنة للعام المالي الجاري، والتي كانت تبلغ تقريبًا 1.4 تريليون جنيه.

وتابعت عبد العال: حتى 30 أبريل الماضي؛ بلغت الحصيلة الضريبية 1.1 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024- 2025.