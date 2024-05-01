أسعار البيض البلدي تتراجع 6 جنيهات للكرتونة اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر بختلاف النوع): 151.81 جنيه، بتراجع 4.72 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 158.01 جنيه، بتراجع 6.26 جنيه.