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تراجع جديد لأسعار زيت عافية وسمنة روابي بالأسواق

10:29 ص الأربعاء 01 مايو 2024

زيت عافية

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار زيت عافيه بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات في الأسواق، باختلاف وزن العبوة، اعتبارا من بداية مايو الجاري مقارنة بأسعار الشهر السابق، حسبما ذكر حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية.

وكانت صافولا أعلنت في بيان سابق، خفض أسعار كافة منتجاتها من الزيت والسمن بنسبة 14% إضافية وذلك يشمل زيت عافية وزيت حلوة، و زيت هنادي، وزيت سلايت، وسمنة روابي، وسمنة جنة.

وينشر مصراوي قائمة مجموعة صافولا مصر الجديدة - المنتجة لزيوت عافية- كالتالي:

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