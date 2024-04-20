شركة صافولا تخفض أسعار الزيت والسمنة مرة أخرى

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة صافولا للأغذية في بيان اليوم السبت، خفض أسعار كافة منتجاتها من الزيت والسمن بنسبة 14% إضافية وذلك يشمل زيت عافية و زيت حلوة و زيت هنادى و زيت سلايت و سمنة روابى و سمنة جنة.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الشركة قد خفضت أسعار منتجاتها من الزيت والسمن بنسبة 22% في شهر مارس الماضي.



وأوضحت الشركة أن قرار خفض الأسعار يأتي حرصا على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين.

وقالت إنها تواصل توريد منتجاتها للتجار بهدف ضمان استمرار توفر جميع المنتجات بشكل قوي في الأسواق. كما تلتزم الشركة بكتابة الأسعار على منتجات زيت الخليط والمكرونة إبتداءً من 1/3/2024.

وأضافت "نعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة لتنسيق أي تطورات بهدف الحد من التحديات التي تواجه القطاع وتأثيرها على سلاسل الإمداد. وتأتي هذه الجهود استنادًا إلى مسؤولية الشركة تجاه المواطنين، خاصة وأن سياسة الشركة تجسد محورها الأساسي العميل".