تنظيم الاتصالات يتلقى 322 ألف شكوى من المستخدمين خلال 2023

كتب- علاء حجاج:

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من 322 ألف شكوى من المستخدمين خلال عام 2023، بحسب التقرير الذي أصدره الجهاز حول منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن عام 2023.

ويعرض التقرير أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتلقى شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل تطبيق المحمول الخاص بالجهاز MyNTRA وموقع الجهاز على الانترنت، والبريد الالكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب).

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات بلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال العام 90٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 2.6 يوم، ويعد أهم ما جاء بالتقرير ما يلي:

• تم تصعيد 322 ألف شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل: 126 ألف شكوى من خدمات الهاتف المحمول بنسبة 39%، 100.6 ألف شكوى من خدمات الانترنت الثابت بنسبة 32%، 91.3 ألف شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 28%، 3.4 ألف شكوى لأجهزة المحمول بنسبة 1%.

• تم تلقى 81% من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (155)، و8% من خلال واتس اب، و7% من خلال موقع الجهاز، و4% من خلال تطبيق MyNTRA.

• تم تلقي 44% من الشكاوى من القاهرة الكبرى، و27% من الدلتا، و18% من الصعيد، و8% من الإسكندرية، و3% من القناة.