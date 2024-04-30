مصلحة الضرائب: أكثر من 400 مليون إيصال تم إرسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر بلغت من 400 مليون إيصال بفضل تقديم وزارة المالية والمصلحة كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم، طالب الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم (139) لسنة 2024 الخاص (بالمرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك من 15 مايو 2024.

وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك وحمايتك وجايزتك ) وذلك من 15 مايو 2024 ، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الفرعية الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: هنا

وأضافت رشا عبد العال أنه من الضروري التزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضافت أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة وذلك للتعريف بها وكيفية التعامل معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًة الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة.

وأوضحت عبد العال أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة وكذلك على كافة الفيديوهات الخاصة بشرح كيفية التكامل الفنى مع المنظومة وكذلك خلال الإطلاع على الأدلة الاسترشادية (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) من خلال الرابط التالي اضغط هنا