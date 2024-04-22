إعلان

BBC

زيادة أسعار سجائر مارلبورو وميريت بداية من غد الثلاثاء

03:54 م الإثنين 22 أبريل 2024

أسعار السجائر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أسعار جديدة للسجائر المنتجة من شركة فيليب موريس، وتتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما.

ووفق لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة - التي قدرها إمبابي بـ 5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر - بداية من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-
• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

image-(2)

أسعار سجائر إبراهيم إمبابي شركة فيليب موريس سجائر مارلبورو سجائر ميريت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين (موقع رسمي)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* هبط إلى 48.10 جنيه.. سعر الدولار يتراجع بنهاية تعاملات اليوم في 8 بنوك
* بعد حديثها عن قصة حب.. إشاعات ارتباط طاردت دينا الشربيني بسبب هؤلاء
* 1.5 جنيه للرغيف كأقصى سعر.. بدء تطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة- صور وفيديو